5 أطعمة لا يجب تخزينها في باب الثلاجة

🥩 1. اللحوم والدواجن والأسماك
تحتاج هذه المنتجات إلى درجة حرارة ثابتة ومنخفضة. كما أن تسرب العصارات منها قد يلوث أطعمة أخرى، لذا يُفضّل حفظها في الرف السفلي داخل الثلاجة.
🥛 2. الحليب
درجة حرارة الباب غير كافية للحفاظ على الحليب طازجًا. من الأفضل وضعه في الرف الخلفي للثلاجة، حيث البرودة أعلى وثابتة.
🥣 3. الزبادي
رغم سهولة وضعه في الباب، إلا أن تقلب درجات الحرارة تؤدي إلى فساده بسرعة. من الأفضل تخزينه في الرفوف الداخلية للثلاجة.
🥚 4. البيض
يُفضل حفظ البيض داخل علبته الأصلية وعلى رف داخلي، لحمايته من تغيرات الحرارة والحفاظ على رطوبته الطبيعية.
🥕 5. الخضروات والفواكه
الأدراج المخصصة داخل الثلاجة هي المكان الأنسب لها، حيث يمكن ضبط نسبة الرطوبة المثالية للحفاظ على نضارتها لأطول فترة ممكنة.
📌 نصيحة:
يُفضل استخدام باب الثلاجة فقط لتخزين الأطعمة المحفوظة مثل المخللات، الكاتشب، الخردل، أو المكسرات، وتجنب وضع المنتجات الطازجة أو القابلة للتلف فيه.
-
أخبار متعلقة
-
السكري من النوع 2: مضاعفات خطيرة تتجاوز ارتفاع السكر
-
أخطاء شائعة تُفسد الرجيم وتمنع فقدان الوزن رغم الالتزام
-
الماتشا.. مشروب صحي أم سم بطيء؟
-
الجانب المظلم للفواكه .. كيف تدمر أسنانك دون أن تشعر؟
-
5 طرق تؤثر بها تقلبات الطقس على صحة رئتيك
-
الهالات السوداء ليست مجرد تعب.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب الحقيقي
-
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
-
5 فوائد صحية مذهلة لرياضة التنس بانتظام