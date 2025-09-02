5 أطعمة لا يجب تخزينها في باب الثلاجة

الوكيل الإخباري- رغم أن باب الثلاجة يبدو مكانًا عمليًا لتخزين الطعام، إلا أنه أكثر عرضة لتقلبات الحرارة، ما يجعله غير مناسب للأطعمة القابلة للتلف. فيما يلي 5 أطعمة يجب حفظها داخل الثلاجة، وليس في بابها:

🥩 1. اللحوم والدواجن والأسماك

تحتاج هذه المنتجات إلى درجة حرارة ثابتة ومنخفضة. كما أن تسرب العصارات منها قد يلوث أطعمة أخرى، لذا يُفضّل حفظها في الرف السفلي داخل الثلاجة.



🥛 2. الحليب

درجة حرارة الباب غير كافية للحفاظ على الحليب طازجًا. من الأفضل وضعه في الرف الخلفي للثلاجة، حيث البرودة أعلى وثابتة.



🥣 3. الزبادي

رغم سهولة وضعه في الباب، إلا أن تقلب درجات الحرارة تؤدي إلى فساده بسرعة. من الأفضل تخزينه في الرفوف الداخلية للثلاجة.



🥚 4. البيض

يُفضل حفظ البيض داخل علبته الأصلية وعلى رف داخلي، لحمايته من تغيرات الحرارة والحفاظ على رطوبته الطبيعية.



🥕 5. الخضروات والفواكه

الأدراج المخصصة داخل الثلاجة هي المكان الأنسب لها، حيث يمكن ضبط نسبة الرطوبة المثالية للحفاظ على نضارتها لأطول فترة ممكنة.



📌 نصيحة:

يُفضل استخدام باب الثلاجة فقط لتخزين الأطعمة المحفوظة مثل المخللات، الكاتشب، الخردل، أو المكسرات، وتجنب وضع المنتجات الطازجة أو القابلة للتلف فيه.