الثلاثاء 2025-09-02 02:26 م
 

5 أطعمة لا يجب تخزينها في باب الثلاجة

الثلاثاء، 02-09-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري-   رغم أن باب الثلاجة يبدو مكانًا عمليًا لتخزين الطعام، إلا أنه أكثر عرضة لتقلبات الحرارة، ما يجعله غير مناسب للأطعمة القابلة للتلف. فيما يلي 5 أطعمة يجب حفظها داخل الثلاجة، وليس في بابها:

🥩 1. اللحوم والدواجن والأسماك
تحتاج هذه المنتجات إلى درجة حرارة ثابتة ومنخفضة. كما أن تسرب العصارات منها قد يلوث أطعمة أخرى، لذا يُفضّل حفظها في الرف السفلي داخل الثلاجة.


🥛 2. الحليب
درجة حرارة الباب غير كافية للحفاظ على الحليب طازجًا. من الأفضل وضعه في الرف الخلفي للثلاجة، حيث البرودة أعلى وثابتة.


🥣 3. الزبادي
رغم سهولة وضعه في الباب، إلا أن تقلب درجات الحرارة تؤدي إلى فساده بسرعة. من الأفضل تخزينه في الرفوف الداخلية للثلاجة.


🥚 4. البيض
يُفضل حفظ البيض داخل علبته الأصلية وعلى رف داخلي، لحمايته من تغيرات الحرارة والحفاظ على رطوبته الطبيعية.


🥕 5. الخضروات والفواكه
الأدراج المخصصة داخل الثلاجة هي المكان الأنسب لها، حيث يمكن ضبط نسبة الرطوبة المثالية للحفاظ على نضارتها لأطول فترة ممكنة.

📌 نصيحة:
يُفضل استخدام باب الثلاجة فقط لتخزين الأطعمة المحفوظة مثل المخللات، الكاتشب، الخردل، أو المكسرات، وتجنب وضع المنتجات الطازجة أو القابلة للتلف فيه.

 

