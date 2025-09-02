مبيعات "لابوبو" تتجاوز المليون قطعة في إيران

وأشارت الصحيفة إلى أن آلية "الصندوق الغامض" (Blind Box)، التي تتيح شراء الدمية دون معرفة شكلها مسبقًا، ساهمت في تعزيز شعبية "لابوبو"، وأثارت موجة جمع وانتشار واسع خاصة بين الأطفال والشباب.
وذكرت أن ظاهرة "لابوبو" أثارت نقاشات حول انعكاساتها على السوق الإيرانية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الألعاب المستوردة، وانتشار نسخ مقلدة رخيصة في الأسواق ، مما يثير تساؤلات حول الجودة والأثر الاقتصادي.
ووفقًا للتقرير، شهدت الشركة المصنعة "Pop Mart" نموًا عالميًا ضخمًا، إذ ارتفعت إيراداتها من 116 مليون دولار في 2020 إلى نحو 1.9 مليار دولار في 2025، ما يعكس اتساع تأثير دمى "لابوبو" في الأسواق العالمية.
ويرى خبراء أن هذه الظاهرة تعبّر عن تنامي النزعة الاستهلاكية، وارتباط الامتلاك بالهوية الاجتماعية، فيما اعتبرها آخرون مثالًا على "الهويات المصنعة" بعيدًا عن القيم الثقافية التقليدية.
