الثلاثاء 2025-09-02 10:40 ص
 

مبيعات "لابوبو" تتجاوز المليون قطعة في إيران

غغ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة "فرهيختغان" الإيرانية أن مبيعات دمية "لابوبو" الشهيرة من شركة "Pop Mart" الصينية تجاوزت المليون قطعة في إيران، محققة تداولًا ماليًا يفوق 700 مليار تومان، وسط إقبال واسع من العائلات والأطفال.

اضافة اعلان


وأشارت الصحيفة إلى أن آلية "الصندوق الغامض" (Blind Box)، التي تتيح شراء الدمية دون معرفة شكلها مسبقًا، ساهمت في تعزيز شعبية "لابوبو"، وأثارت موجة جمع وانتشار واسع خاصة بين الأطفال والشباب.


وذكرت أن ظاهرة "لابوبو" أثارت نقاشات حول انعكاساتها على السوق الإيرانية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الألعاب المستوردة، وانتشار نسخ مقلدة رخيصة في الأسواق ، مما يثير تساؤلات حول الجودة والأثر الاقتصادي.


ووفقًا للتقرير، شهدت الشركة المصنعة "Pop Mart" نموًا عالميًا ضخمًا، إذ ارتفعت إيراداتها من 116 مليون دولار في 2020 إلى نحو 1.9 مليار دولار في 2025، ما يعكس اتساع تأثير دمى "لابوبو" في الأسواق العالمية.


ويرى خبراء أن هذه الظاهرة تعبّر عن تنامي النزعة الاستهلاكية، وارتباط الامتلاك بالهوية الاجتماعية، فيما اعتبرها آخرون مثالًا على "الهويات المصنعة" بعيدًا عن القيم الثقافية التقليدية.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القمح

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً

gyi

أخبار الشركات زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

ننننه

فن ومشاهير "السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)

لللل

فن ومشاهير إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، في مواقع مختلفة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع. وتمكنت قو

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة