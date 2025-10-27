الإثنين 2025-10-27 06:44 م
 

ثعابين كبيرة تثير رعب السياح في فنادق سريلانكا

ثعابين كبيرة تثير رعب السياح في فنادق سريلانكا
ثعابين كبيرة تثير رعب السياح في فنادق سريلانكا
 
الإثنين، 27-10-2025 05:08 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت قناة "SHOT" على تليغرام أن ثعابين كبيرة بلغ طولها مترين قامت بغزو عدد من الفنادق في سريلانكا، مما تسبب في إثارة الذعر بين السياح الروس المتواجدين هناك.اضافة اعلان


نشرت القناة صورا ومقاطع فيديو تظهر فيها هذه الزواحف وهي تتجول في الفنادق وتتسلل إلى أسرّة السياح، كما تزحف بالقرب من الأماكن السياحية بحريّة.

وأشارت القناة إلى أن بعض السياح الروس ذكروا مؤخرا أنهم "باتوا مضطرين حرفيا لحراسة أماكن راحتهم" في الفنادق من هذه الثعابين، وأن هذه الزواحف تتسلل من الغابات المجاورة للفنادق، ولا يبذل موظفو الفنادق أي جهد لإبعادها.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الثعابين من سلالات ثعابين الفئران الشرقية، وعلى الرغم من حجمها الكبير ومظهرها المخيف، إلا أنها غير سامة ولا تشكل تهديدا مباشرا للبشر، ومع ذلك فإن ظهورها في المنتجعات والفنادق هناك يثير قلق السيّاح.


Image1_1020252717756165365407.jpg
روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إسرائيل تعلن رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية عند الحدود مع غزة

فلسطين إسرائيل تعلن رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية عند الحدود مع غزة

ل

أخبار محلية الملك يجتمع بمسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة

ل

طب وصحة الحناء.. سلاح واعد ضد مرض خطير

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير 3 بلدات جديدة جنوب شرق أوكرانيا

تحذير من إدارة السير للمواطنين والمقيمين في المملكة

أخبار محلية تحذير من إدارة السير للمواطنين والمقيمين في المملكة

ب

أسواق ومال محمد بن راشد: الإمارات اعتمدت أكبر ميزانية في تاريخها

القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية

أخبار محلية القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية



 
 





الأكثر مشاهدة