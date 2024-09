كوبرا عملاقة تقتحم منزلًا بحثًا عن "سحلية" (فيديو)

الوكيل الإخباري- في حادثة صادمة، وجدت عائلة هندية أفعى كوبرا ضخمة يزيد طولها على 3 أمتار تتجول داخل المنزل في أوديشا، لتستدعي الفرقة التي تهتم بإعادة الزاحف الخطرة إلى الحياة البرية.

اضافة اعلان



وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الثعبان الضخم، الذي ينتمي إلى نوع "الكوبرا الملكي" إذ ظهر المنقذون، وهم يحملونه ويخرجونه من المنزل وسط حالة من الذهول.

وبحسب وكالة أنباء الهند الهندية، قالت سريكانتا موهانتي، التي تعمل في قسم غابات باريبادا، لوكالة "طول الثعبان بلغ 11 قدمًا (3.3 متر) ووزنه 6.7 كجم، وبعد فحصه من قبل طبيب بيطري محلي، أُطْلِق سراحه في موطنه الطبيعي".



وأضافت "دخل الثعبان المنزل في أثناء مطاردة سحلية وفقًا لما أكده صاحب المنزل".

يذكر أنه في وقت سابق، أنقذت كوبرا عملاقة يبلغ طولها 12 قدمًا (3.6 متر) كانت قد أرعبت سكان قرية أغومبي في ولاية كارناتاكا، ونشر مدير محطة أبحاث الغابات المطيرة في أغومبي "أجاي جيري" مقطع فيديو لعملية الإنقاذ على إنستغرام.



وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث بعد أن صار الأمر يشكل خطرًا على كل من سكان المنزل والثعبان.



يذكر أن ثعبان الكنج كوبرا (King Cobra) هو نوع من الأفاعي السامة التي تعيش في جنوبي وجنوبي شرق آسيا، ويعدُّ أطول ثعبان سام في العالم، إذ يمكن أن يصل طوله إلى نحو 5.5 متر.