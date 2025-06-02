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"لا بوبو".. حكاية دمية عانت من التنمر فغزت العالم وباتت هوساً

فا
تعبيرية
 
الإثنين، 02-06-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّلت دمية "لابوبو" القطنية ذات الملامح الغريبة، من مجرد لعبة فنية محدودة الانتشار إلى ظاهرة عالمية اجتاحت الأسواق ووسائل التواصل.

الدمية، التي ابتكرها الفنان الصيني كاسينغ لونغ عام 2015 ضمن سلسلة مستوحاة من الأساطير الإسكندنافية، عرفت بعيونها الكبيرة وابتسامتها الغريبة. لكن نقطة التحوّل كانت عام 2019، عندما عقدت شركة "بوب مارت" شراكة مع لونغ لإنتاج نسخ تجارية منها تُباع في عبوات مغلقة، ما زاد عنصر التشويق وأشعل حماس المشترين.

الاهتمام بقي محدودًا حتى عام 2024، حين نشرت نجمات عالميات مثل ريهانا وليسا من فرقة "بلاكبينك" صورًا مع الدمية، فبدأ الطلب عليها بالانفجار عالميًا.

قفز سعرها من نحو 12 دولارًا إلى أكثر من 300 دولار، بينما وصلت النسخ النادرة إلى 2000 دولار في المزادات. وحققت الشركة مبيعات ضخمة تجاوزت 1.8 مليار دولار، منها 410 ملايين من "لابوبو" وحدها، بنمو 900% في السوق الأميركية.

الإقبال تسبب في فوضى ببعض المتاجر، خاصة في بريطانيا، حيث تم تعليق البيع مؤقتًا بسبب التدافع، فيما باتت طوابير الانتظار مشهداً معتادًا أمام فروع "بوب مارت" في مدن كبرى مثل باريس ولوس أنجلوس.

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