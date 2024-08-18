لحظات تحبس الانفاس .. وفاة طيار فرنسي بعد سقوط طائرته في البحر

وقالت السلطة الفرنسية في منطقة فار بجنوب فرنسا إن "جثة الطيار انتُشلت".
وأضافت السلطات أن التحقيق جارٍ لفحص سبب وقوع حادث الطائرة من طراز "فوجا ماجستير".
وكان المعرض الجوي جزءًا من إحياء الذكرى الثمانين ليوم إنزال قوات الحلفاء في منطقة بروفنس.
ويأتي الحادث بعد يومين فقط من تصادم طائرتين عسكريتين فرنسيتين في شرق فرنسا، مما أسفر عن مقتل فردين عسكريين ونجاة آخر.
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