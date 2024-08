لحظات تحبس الانفاس .. وفاة طيار فرنسي بعد سقوط طائرته في البحر

الوكيل الإخباري- توفي طيار في عطلة نهاية الأسبوع بعد سقوط طائرته في البحر المتوسط خلال معرض جوي في لافوندو في جنوب فرنسا.



وقالت السلطة الفرنسية في منطقة فار بجنوب فرنسا إن "جثة الطيار انتُشلت".



وأضافت السلطات أن التحقيق جارٍ لفحص سبب وقوع حادث الطائرة من طراز "فوجا ماجستير".



وكان المعرض الجوي جزءًا من إحياء الذكرى الثمانين ليوم إنزال قوات الحلفاء في منطقة بروفنس.



ويأتي الحادث بعد يومين فقط من تصادم طائرتين عسكريتين فرنسيتين في شرق فرنسا، مما أسفر عن مقتل فردين عسكريين ونجاة آخر.

Another plane crash has occurred in Lavandou Bay, France. This time, a Fouga CM-170 Magister from a French flying club went down during an air show featuring patrol aircraft in southern France. pic.twitter.com/mHv0Vd3PQn August 16, 2024