ليس في إيطاليا..أفضل مطعم بيتزا في العالم

الوكيل الإخباري- أصدرت مؤسسة 50 Top Pizza Awards في إيطاليا قائمتها لأفضل مطاعم البيتزا حول العالم لعام 2024، وجاء مطعم Una Pizza Napoletana في ولاية نيويورك الأمريكية في الصدارة، بعد افتتاحه في مارس (آذار) 2022.

وشهدت نيويورك دخول ثلاثة مطاعم بيتزا أخرى إلى قائمة 2024، التي تضمنت 101 مطعمًا إجمالاً، على الرغم من الرقم "50" في اسمها الرسمي. ومع ذلك، لا تزال إيطاليا تهيمن على القائمة بـ41 مطعماً، مقابل 15 مطعماً للولايات المتحدة. ولإظهار مدى عالمية الجوائز، كانت الدول التي لا تشتهر بالبيتزا، مثل كوريا الجنوبية، وبوليفيا، والهند، ممثلة في القائمة أيضاً، حسب شبكة CNN.



أفضل 10 مطاعم بيتزا حول العالم في 2024:

Una Pizza Napoletana - نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

tie - دييغو فيتاجليانو بيتزاريا - نابولي، إيطاليا.

tie - أنا ماسانيلي - فرانشيسكو مارتوتشي - كازيرتا، إيطاليا.

The Pizza Bar on 38th - طوكيو، اليابان.

Confine - ميلانو، إيطاليا.

Napoli on the Road - لندن، إنجلترا.

Tony's Pizza Napoletana - سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية.

I Tigli - سان بونيفاسيو، إيطاليا.

Sartoria Panatieri - برشلونة، إسبانيا.

50 Kalò - نابولي، إيطاليا.

Seu Pizza Illuminati - روما، إيطاليا.