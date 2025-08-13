الأربعاء 2025-08-13 01:45 م
 

راكبة تحاول إشعال مقصورة طائرة في إسطنبول - فيديو

غات
من موقع الحادث
 
الأربعاء، 13-08-2025 11:53 ص

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو صادم جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، بعدما أظهر راكبة تُشعل سيجارة داخل مقصورة طائرة متجهة من إسطنبول إلى قبرص، في انتهاك صارخ لقوانين الطيران التي تحظر التدخين على متن الرحلات.

اضافة اعلان


الراكبة، التي كانت ترتدي برقعًا أزرق ونظارة شمسية، جلست بجوار النافذة، وأزاحت نقابها لتدخن، قبل أن يتدخل طاقم الطائرة وينتزع السيجارة من يدها. لكن الموقف سرعان ما خرج عن السيطرة، حين أخرجت ولاعة وحاولت إشعال غطاء المقعد وقطعة قماش، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من أحد أفراد الطاقم الذي أطفأ النيران بزجاجة ماء.


الحادثة أثارت تساؤلات حول الإجراءات الأمنية والتعامل مع الركاب المخالفين على متن الرحلات الجوية.

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

عخ

طب وصحة فيتامين د في الصيف.. هل الاستغناء عنه آمن؟

غزة

فلسطين 123 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

مستشفيات البشير

أخبار محلية مستشفيات البشير تعيد توصيل ذراع مبتورة لطفلة تبلغ 14 عاماً

67ه

طب وصحة بعد الإقلاع عن التدخين- إليك ما يحدث لقلبك

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاهرة

يقبث

طب وصحة دراسة: الضحك علاج فعّال للقلق ويعزز الرضا عن الحياة

آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

فلسطين جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة