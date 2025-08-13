راكبة تحاول إشعال مقصورة طائرة في إسطنبول - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو صادم جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، بعدما أظهر راكبة تُشعل سيجارة داخل مقصورة طائرة متجهة من إسطنبول إلى قبرص، في انتهاك صارخ لقوانين الطيران التي تحظر التدخين على متن الرحلات.

الراكبة، التي كانت ترتدي برقعًا أزرق ونظارة شمسية، جلست بجوار النافذة، وأزاحت نقابها لتدخن، قبل أن يتدخل طاقم الطائرة وينتزع السيجارة من يدها. لكن الموقف سرعان ما خرج عن السيطرة، حين أخرجت ولاعة وحاولت إشعال غطاء المقعد وقطعة قماش، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من أحد أفراد الطاقم الذي أطفأ النيران بزجاجة ماء.



الحادثة أثارت تساؤلات حول الإجراءات الأمنية والتعامل مع الركاب المخالفين على متن الرحلات الجوية.

Woman attempts to smoke on plane and burn seat cover pic.twitter.com/8vf0JQLW4q August 11, 2025