بريطاني مات لعشر دقائق.. تفاصيل مثيرة عما يشعر الميت!

حذر الأطباء أسرته من احتمال تعرضه لموت دماغي بسبب نقص الأكسجين، لكنه استعاد وعيه لاحقًا، رغم تعرض ذاكرته لتلف شديد واضطراره للخضوع لتمارين طويلة لاستعادتها.
وفي حديثه عن تجربته، وصف أليك استيقاظه من الغيبوبة بأنه كان هادئًا يشبه النوم العميق، لكنه لا يتذكر لحظة موته.
