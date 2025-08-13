بريطاني مات لعشر دقائق.. تفاصيل مثيرة عما يشعر الميت!

الوكيل الإخباري- تعرض البريطاني ماثيو أليك لحالة موت سريري استمرت عشر دقائق بعد توقف قلبه إثر جلطة رئوية خلال عمله الليلي في منطقة رومفورد. نقل أليك إلى المستشفى حيث استخدم الأطباء جهاز إزالة الرجفان وأجروا إنعاشاً قلبياً رئوياً قوياً تسبب في نزيف داخلي، ثم وضعوه في غيبوبة اصطناعية.

حذر الأطباء أسرته من احتمال تعرضه لموت دماغي بسبب نقص الأكسجين، لكنه استعاد وعيه لاحقًا، رغم تعرض ذاكرته لتلف شديد واضطراره للخضوع لتمارين طويلة لاستعادتها.



وفي حديثه عن تجربته، وصف أليك استيقاظه من الغيبوبة بأنه كان هادئًا يشبه النوم العميق، لكنه لا يتذكر لحظة موته.