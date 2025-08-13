الأربعاء 2025-08-13 11:55 ص
 

ليس الذكاء وحده.. هكذا صنع أينشتاين عبقريته

نععنعنع
أينشتاين
 
الأربعاء، 13-08-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   نميل غالبًا إلى اعتبار العبقرية موهبة فطرية يولد بها القلّة المحظوظة، لكن الواقع أكثر إلهامًا مما نعتقد: العبقرية تُصنع، لا تُمنح. إنها نتاج الفضول المستمر، والانضباط الذاتي، والجرأة على كسر المألوف.

اضافة اعلان


فعلى الرغم من انبهارنا بشخصيات مثل ألبرت أينشتاين وليوناردو دافنشي، فإن عبقريتهما لم تكن نتيجة ذكاء خارق فحسب، بل حصيلة سنوات من التجريب، والتفكير المتعدد، والانحراف عن المسارات التعليمية النمطية.


أينشتاين، مثلًا، لم يكن طالبًا مثاليًا. لكنه نمى فكريًا من خلال الحوار والانفتاح الفكري، خاصة ضمن مجموعته الخاصة "أكاديمية أوليمبيا"، حيث ناقش مع أصدقائه الفلسفة والعلوم والأدب، مما ساعده على بلورة أفكاره الثورية لاحقًا.


أما دافنشي، فقد كانت ورشة فيروكيو هي مدرسته الحقيقية، حيث تنقل بحرية بين الفن والهندسة والعلوم. ورغم اتهامه بالتشتت لتركه بعض مشاريعه غير مكتملة، فإن هذا التنقل هو ما غذّى إبداعه المتعدد الأبعاد.


ويشير الخبراء، مثل عالم النفس فرنسوا غانيه، إلى أننا نخطئ حين نبالغ في تقدير "الذكاء الفطري" ونتجاهل دور "الجهد المنهجي" والعادات التي تُنمي العقل المبدع.


المفارقة أن نظم التعليم الحديثة غالبًا ما تقمع هذه الديناميكية، إذ تفرض طرقًا موحدة للتعلم، وتقلل من قيمة الفضول المتعدد التخصصات، وتعتبر التفكير غير التقليدي انحرافًا.


لكن الحقيقة البسيطة والمشجعة هي: العبقرية متاحة للجميع. من خلال تنمية الفضول، والتعلم المستمر، والانفتاح على طرق تفكير جديدة، يمكن لأي شخص أن يصنع عقله المبدع ويحقق إنجازات استثنائية.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غات

منوعات راكبة تحاول إشعال مقصورة طائرة في إسطنبول - فيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين قائد جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة

القمح

أخبار محلية عطاء لشراء كميات من القمح

نععنعنع

منوعات ليس الذكاء وحده.. هكذا صنع أينشتاين عبقريته

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

غ7عغ7ع

منوعات ساعات من العذاب.. أب بالتبني ينهي حياة طفله بطريقة مروعة في بنسلفانيا

زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

عربي ودولي زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد



 
 





الأكثر مشاهدة