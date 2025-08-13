فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض (صور)

وأجرى الفريق الطبي جراحة استغرقت ساعتين نجحوا خلالها في استخراج الهاتف دون أضرار للأعضاء، والمريض حالته مستقرة ويخضع للمراقبة الطبية، في حين لم تُكشف أسباب ابتلاع الهاتف.
-
أخبار متعلقة
-
بريطاني مات لعشر دقائق.. تفاصيل مثيرة عما يشعر الميت!
-
راكبة تحاول إشعال مقصورة طائرة في إسطنبول - فيديو
-
ليس الذكاء وحده.. هكذا صنع أينشتاين عبقريته
-
ساعات من العذاب.. أب بالتبني ينهي حياة طفله بطريقة مروعة في بنسلفانيا
-
حل ذكي للتغلب على الحر دون مكيف
-
طرق بسيطة لتجنب لسعات الدبابير المؤلمة
-
سرّ غير متوقع لتقوية العلاقة الزوجية
-
مصر تكشف حقيقة فيديو ميسي وصلاح بالمتحف الكبير