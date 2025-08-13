الأربعاء 2025-08-13 01:45 م
 

فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض (صور)

تعبيرية
 
الأربعاء، 13-08-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   استقبل مستشفى الغردقة العام مريضًا في الثلاثينات يعاني من آلام حادة وصعوبة في التنفس بعد ابتلاع هاتف محمول صغير الحجم. كشفت الفحوصات وجود الهاتف داخل معدته، مما أدى إلى انسداد شبه كامل في القناة الهضمية.

وأجرى الفريق الطبي جراحة استغرقت ساعتين نجحوا خلالها في استخراج الهاتف دون أضرار للأعضاء، والمريض حالته مستقرة ويخضع للمراقبة الطبية، في حين لم تُكشف أسباب ابتلاع الهاتف.

 


لبنان 24

 
 
عخ

67ه

يقبث

