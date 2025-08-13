ساعات من العذاب.. أب بالتبني ينهي حياة طفله بطريقة مروعة في بنسلفانيا

الوكيل الإخباري- وجهت السلطات الأميركية تهمًا بالقتل إلى سيزار ديلجاديلو (39 عامًا) بعد اعتدائه المروع على طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، داخل منزله في بلدة درامز، بولاية بنسلفانيا.

اضافة اعلان



وذكرت صحيفة ميرور أن ديلجاديلو ضرب الطفل لساعات، ووضع أداة خدش في فمه، قبل أن يُترك ينزف في غرفته حتى توفي لاحقًا في المستشفى. وعثرت الشرطة على جسده مغطى بالجروح والرضوض.

التحقيقات كشفت، عبر تسجيلات كاميرات المراقبة، أن بعض أطفال العائلة الأربعة الآخرين بالتبني حاولوا تنظيف بقع الدم المنتشرة في أرجاء المنزل بعد وقوع الحادث.



تم اعتقال ديلجاديلو وزوجته فيرجينيا (34 عامًا)، حيث وُجهت إليه تهم القتل، وتعريض الأطفال للخطر، والتلاعب بالأدلة، وعرقلة العدالة، فيما وُجهت إلى زوجته تهم تعريض الأطفال للخطر، إفساد قاصرين، والتلاعب بالأدلة.



تقرير الشرطة أشار إلى وجود كميات كبيرة من الدماء أثناء فترة الاعتداء، ما يعكس حجم العنف الذي تعرض له الطفل، في واقعة هزّت المجتمع .