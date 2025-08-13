الأربعاء 2025-08-13 11:55 ص
 

ساعات من العذاب.. أب بالتبني ينهي حياة طفله بطريقة مروعة في بنسلفانيا

غ7عغ7ع
تعبيرية
 
الأربعاء، 13-08-2025 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   وجهت السلطات الأميركية تهمًا بالقتل إلى سيزار ديلجاديلو (39 عامًا) بعد اعتدائه المروع على طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، داخل منزله في بلدة درامز، بولاية بنسلفانيا.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة ميرور أن ديلجاديلو ضرب الطفل لساعات، ووضع أداة خدش في فمه، قبل أن يُترك ينزف في غرفته حتى توفي لاحقًا في المستشفى. وعثرت الشرطة على جسده مغطى بالجروح والرضوض.

 

التحقيقات كشفت، عبر تسجيلات كاميرات المراقبة، أن بعض أطفال العائلة الأربعة الآخرين بالتبني حاولوا تنظيف بقع الدم المنتشرة في أرجاء المنزل بعد وقوع الحادث.


تم اعتقال ديلجاديلو وزوجته فيرجينيا (34 عامًا)، حيث وُجهت إليه تهم القتل، وتعريض الأطفال للخطر، والتلاعب بالأدلة، وعرقلة العدالة، فيما وُجهت إلى زوجته تهم تعريض الأطفال للخطر، إفساد قاصرين، والتلاعب بالأدلة.


تقرير الشرطة أشار إلى وجود كميات كبيرة من الدماء أثناء فترة الاعتداء، ما يعكس حجم العنف الذي تعرض له الطفل، في واقعة هزّت المجتمع .

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غات

منوعات راكبة تحاول إشعال مقصورة طائرة في إسطنبول - فيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين قائد جيش الاحتلال يوافق على "المضمون الأساسي" لخطة هجوم في غزة

القمح

أخبار محلية عطاء لشراء كميات من القمح

نععنعنع

منوعات ليس الذكاء وحده.. هكذا صنع أينشتاين عبقريته

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأربعاء

غ7عغ7ع

منوعات ساعات من العذاب.. أب بالتبني ينهي حياة طفله بطريقة مروعة في بنسلفانيا

زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

عربي ودولي زيلينسكي يزور برلين لإجراء اتصال عبر الفيديو مع ترامب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية معان تنفذ صيانة لمدارسها استعدادًا للعام الدارسي الجديد



 
 





الأكثر مشاهدة