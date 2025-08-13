حل ذكي للتغلب على الحر دون مكيف

الوكيل الإخباري- تمثل موجات الحر تحديا للجميع تقريبا، لكن يمكن أن تزداد في حالة عدم توفر جهاز لتكييف الهواء أو أنه موجود ولكن الحاجة تقتضي الحد من استخدامه لارتفاع تكلفة الكهرباء.

لذا هذا حل ذكي، قد يساهم في الحفاظ على برودة المنازل في مواجهة موجات الحر.



الماء.. فتوزيع الماء في أحواض صغيرة بأنحاء البيت، ومسح الأرضيات به مرات عدة على مدى النهار، يؤدي وظيفة التبريد بالتبخير.