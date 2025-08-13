الأربعاء 2025-08-13 07:53 ص
 

حل ذكي للتغلب على الحر دون مكيف

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 13-08-2025 07:06 ص

الوكيل الإخباري-   تمثل موجات الحر تحديا للجميع تقريبا، لكن يمكن أن تزداد في حالة عدم توفر جهاز لتكييف الهواء أو أنه موجود ولكن الحاجة تقتضي الحد من استخدامه لارتفاع تكلفة الكهرباء.

لذا هذا حل ذكي، قد يساهم في الحفاظ على برودة المنازل في مواجهة موجات الحر.


الماء.. فتوزيع الماء في أحواض صغيرة بأنحاء البيت، ومسح الأرضيات به مرات عدة على مدى النهار، يؤدي وظيفة التبريد بالتبخير.

 

اضافة لنشر النباتات في أنحاء البيت يمكن أن يساهم في حجب أشعة الشمس ويحافظ على برودة الجو طوال اليوم. عبر إطلاقها الماء الزائد من أوراقها في الهواء، لتبريد نفسها وتبريد المكان أيضا

 
 
