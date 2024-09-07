مسبار لقياس الظلام الحقيقي للكون

الوكيل الإخباري- يعد مسبار «نيو هورايزنز» أكثر الأجهزة التي بناها الإنسان تقدماً على الإطلاق، ويمكنه التقاط صور غير مسبوقة للكون، خالية من التلوث الذي ينعكس على الغبار الكوكبي المنتشر في أنحاء النظام الشمسي.

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وتمكن العلماء من مختبر «NOIRLab» التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم بأمريكا قياس الظلام الحقيقي للكون، عبر أخذ أدق القياسات حتى الآن للخلفية الخافتة من الضوء المرئي الذي يخترقه، وتظهر قياسات «نيو هورايزنز» الجديدة أنه على عكس القياسات السابقة، لا يوجد شيء غريب على الإطلاق بشأنها.



وقال مارك بوستمان، عالم الفلك من معهد علوم تلسكوب الفضاء: «لدينا الآن فكرة جيدة عن مدى الظلام الذي يسود الفضاء في الواقع».



وأضاف: «تظهر النتائج أن الأغلبية العظمى من الضوء المرئي الذي نتلقاه من الكون تم توليده في المجرات، والأمر المهم أننا وجدنا أيضاً أنه لا يوجد دليل على وجود مستويات كبيرة من الضوء المنتج من مصادر غير معروفة حالياً لعلماء الفلك».



وفي أغلب عمليات الرصد التي تتم على الوسط بين النجوم والمجرات، لدينا طرق للتغلب على مثل هذه العقبات. فالتوهج المنتشر لكل المادة المرئية في الكون خافت للغاية، بحيث لا يمكن استخراجه من التداخل داخل النظام الشمسي وفقاً للباحثين.