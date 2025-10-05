الأحد 2025-10-05 06:45 م
 

عاصفة ثلجية غير مسبوقة تحاصر ألف سائح على جبل إيفرست

الأحد، 05-10-2025 06:26 م

الوكيل الإخباري- علق حوالي ألف شخص على المنحدر الشرقي لجبل إيفرست في التبت. وفقا لما ذكرته صحيفة "سانشيانغ دوشيباو" الصينية.

وذكرت الوكالة أن السياح علقوا في المصيدة بسبب تساقط الثلوج الكثيف الذي شهدته المنطقة منذ سنوات، حيث بدأت العاصفة الثلجية يوم السبت الماضي، مما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية بشكل حاد إلى متر واحد فقط.

وأفادت التقارير أن التساقط الثلجي كان شديدا للغاية في بعض أجزاء الرحلة لدرجة أن الخيام دفنت بالكامل. وبسبب الثلوج الكثيفة، واستمرار هطولها، وضعف الرؤية، لا يستطيع السياح النزول ذاتيا. علاوة على ذلك، فإن الظروف الصعبة تعقد عمليات الإنقاذ.


يذكر أنه في وقت سابق، واجه 25 سائحا ظروفا صعبة على جبل إلبروس بعد انقطاع سلك التلفريك، واضطروا لقضاء الليل في الجبال دون طعام وشراب تقريبا.

 

RT

 
 
