انفجار ضخم داخل محطة محروقات في أربيل يهزّ المنازل ويتسبب بكارثة! (فيديو)

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   انفجر صهريج وقود كان متوقفاً في محطة محروقات اندلعت فيها النيران، في حيّ  فارمانبران في أربيل.

وأُصيب 6 أشخاص في الإنفجار، بينما اهتزّت المنازل المجاورة للمحطة بسبب قوّة الدويّ.

