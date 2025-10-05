انفجار ضخم داخل محطة محروقات في أربيل يهزّ المنازل ويتسبب بكارثة! (فيديو)

الوكيل الإخباري- انفجر صهريج وقود كان متوقفاً في محطة محروقات اندلعت فيها النيران، في حيّ فارمانبران في أربيل.



وأُصيب 6 أشخاص في الإنفجار، بينما اهتزّت المنازل المجاورة للمحطة بسبب قوّة الدويّ.

