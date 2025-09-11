واقعة نصب كبرى جديدة في مصر

وبدأت الاتهامات بعد شكاوى متتالية وصلت إلى نيابة الجنايات من مواطنين مصريين كشفوا تعرضهم للنصب على يد رجل الأعمال، الذي اختفى بعد جمع ملايين الجنيهات من عدد واسع من المواطنين المصريين من مختلف المحافظات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، الذي يدير شركة وهمية باسم "الاستثمار الذهبي"، جمع أكثر من 10 ملايين جنيه من 200 مستثمر على الأقل، معظمهم من الطبقات المتوسطة والفقيرة، ممن سعوا وراء "الثراء السريع" لمواجهة التضخم.
وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن الرجل استخدم وسائل إقناع مثل عقود مزيفة وشهادات "نجاح" مزورة، وكان يدفع عوائد أولية صغيرة لجذب المزيد، في نموذج كلاسيكي لمخطط بونزي.
وأصدرت الجهات القضائية أمر منع من التصرف رقم 82 لسنة 2025 في القضية رقم 9 لسنة 2025، يمنع كلاً من (أ.م.ح.م.) وأسرته من التصرف في أموالهم الشخصية، فضلًا عن أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
كما كشفت التحقيقات عن صحة الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال، حيث تبين امتلاكه 9 شركات تعمل في العديد من المجالات أبرزها صناعة المنظفات والمناديل الورقية والحفاضات، وصناعة الأثاث، حيث تبيّن أن معظم تلك الشركات تم تأسيسها حديثًا خلال عامي 2023 و2024.
وأثبتت التحريات امتلاك وإدارة رجل الأعمال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم “م.ش. أ. س.ا”، يروّج من خلالها لاستثمار أموال المواطنين المصريين في العديد من الأنشطة، منها العقارية والزراعية، وذلك مقابل الحصول على عائد ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، طبقًا لاختيار الراغبين في الاستثمار، ولديه عدد 16 ألف متابع.
روسيا اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
