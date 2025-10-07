الثلاثاء 2025-10-07 12:01 م
 

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

فا
الدكتور أحمد عمر هاشم
 
الثلاثاء، 07-10-2025 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   أُعلن صباح الثلاثاء عن وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة امتدت لعقود.

اضافة اعلان


وجاء في بيان النعي عبر صفحته الرسمية:
"بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله، ننعى إلى العالمين العربي والإسلامي، فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أ.د. أحمد عمر هاشم. نسأل الله أن يجعل الجنة مثواه."
 - صلاة الجنازة: عقب صلاة الظهر في الجامع الأزهر الشريف.
- الدفن: بعد صلاة العصر في مدافن العائلة بالساحة الهاشمية، قرية بني عامر، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية.


ويُعد الراحل من أبرز رموز الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني، حيث تولى رئاسة جامعة الأزهر، وشارك في نشر الفكر الأزهري داخل مصر وخارجها عبر العديد من المؤتمرات والمحافل العلمية.

 

روسيا اليوم 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بربربر

منوعات كيفية تنظيف غسالة الصحون: دليلك خطوة بخطوة

وزير الخارجية المصري: هدف المفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق

فلسطين وزير الخارجية المصري: هدف المفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق

سيارة تابعة للأمم المتحدة

عربي ودولي الحوثيون يعتقلون 9 موظفين أمميين وغوتيريش يدعو للإفراج عنهم

ر

منوعات شاهد نمر يثير الذعر داخل فندق بإندونيسيا

غزة

فلسطين استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ ظهر اليوم

الوكيل الإخباري- تُعلن شركة مياه اليرموك عن توقف كامل لمنظومة ضخ المياه في محطة الزعتري يوم غدٍ الخميس الموافق 2/10/2025، وذلك نتيجة تسربات مائية وضرر كبير في الخط الناقل الرئيسي بقطر 700 ملم.

أخبار محلية مياهنا : خلل فني طارئ على خط مياه رئيسي في عمّان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية إجلاء اردنية و130 شخصا كانوا على متن اسطول الصمود إلى الأردن

الآثار العامة توضح سبب توقف مشروع الحديقة حول مقام عبد الرحمن بن عوف

خاص بالوكيل الآثار العامة توضح سبب توقف مشروع الحديقة حول مقام عبد الرحمن بن عوف



 
 





الأكثر مشاهدة