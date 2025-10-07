وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الوكيل الإخباري- أُعلن صباح الثلاثاء عن وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة امتدت لعقود.

وجاء في بيان النعي عبر صفحته الرسمية:

"بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله، ننعى إلى العالمين العربي والإسلامي، فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أ.د. أحمد عمر هاشم. نسأل الله أن يجعل الجنة مثواه."

- صلاة الجنازة: عقب صلاة الظهر في الجامع الأزهر الشريف.

- الدفن: بعد صلاة العصر في مدافن العائلة بالساحة الهاشمية، قرية بني عامر، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية.



ويُعد الراحل من أبرز رموز الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني، حيث تولى رئاسة جامعة الأزهر، وشارك في نشر الفكر الأزهري داخل مصر وخارجها عبر العديد من المؤتمرات والمحافل العلمية.