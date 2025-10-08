الأربعاء 2025-10-08 11:35 ص
 

بمشهد مرعب.. ثعبان ضخم يثير فزع المارة في تركيا

تعبيرية
 
الأربعاء، 08-10-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   أثار ثعبان ضخم حالة من الذعر بين المارة في مدينة بورصة شمال غربي تركيا، بعدما شوهد وهو يتسلل بهدوء من داخل إطار سيارة متوقفة في أحد مواقف السيارات.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لحظة خروج الثعبان، الذي يُقدّر طوله بأكثر من متر، وسط دهشة المارة الذين تساءلوا عن مصدره، وهل جاء من غابة قريبة أم كان مختبئًا في المكان منذ فترة.


ولم تُصدر بلدية بورصة أي تعليق رسمي، فيما لا يزال مصير الثعبان مجهولًا، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سامًا أم لا.

 

 

 

ارم نيوز 

 
 
