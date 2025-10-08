بمشهد مرعب.. ثعبان ضخم يثير فزع المارة في تركيا

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لحظة خروج الثعبان، الذي يُقدّر طوله بأكثر من متر، وسط دهشة المارة الذين تساءلوا عن مصدره، وهل جاء من غابة قريبة أم كان مختبئًا في المكان منذ فترة.
ولم تُصدر بلدية بورصة أي تعليق رسمي، فيما لا يزال مصير الثعبان مجهولًا، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سامًا أم لا.
-
أخبار متعلقة
-
السفر بأقل التكاليف.. نصائح للاستمتاع برحلات مخفّضة
-
قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)
-
وصية مؤثرة وراء الجدل.. حقيقة تكفين الدكتور أحمد عمر هاشم بـ"كسوة الكعبة" - صورة
-
عاصفة تضرب أعلى القمم... ونحو 900 شخص ينجون بأعجوبة (فيديو)
-
زخة شهب دراكونيد تُضيء السماء في أكتوبر - صور
-
زحام مهيب حول شيخ الأزهر في مشهد وداع مؤثر
-
نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال
-
مصر .. قرار قضائي بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية