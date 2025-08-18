وفيات الإثنين 18-8-2025

سهام سالم سليمان سمور
بطرس جريس دبو
فاديا مسعود أسعد مسعود
هالة شحادة مقداد
سوار سعيد عبدالله شنان
نوال عادل جميل الصباغ
رحمهم الله و الهم ذويهم الصبر و السلوان
عطية ذيب شحادة راجحة
منور محمد فايز الشاويش
فتحية عثمان عبدالله ابو حشيش
أزهر محمد نهار المراشدة الزعبي
حلا عوني محمد ظاهر العوراني
