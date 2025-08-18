الإثنين 2025-08-18 08:37 ص
 

وفيات الإثنين 18-8-2025

البقاء لله
البقاء لله
 
الإثنين، 18-08-2025 08:22 ص
مجيد هزاع سعود سویدان

سهام سالم سليمان سمور

بطرس جريس دبو

فاديا مسعود أسعد مسعود


هالة شحادة مقداد

سوار سعيد عبدالله شنان

نوال عادل جميل الصباغ

رحمهم الله و الهم ذويهم الصبر و السلوان 

عطية ذيب شحادة راجحة

منور محمد فايز الشاويش

فتحية عثمان عبدالله ابو حشيش

أزهر محمد نهار المراشدة الزعبي

حلا عوني محمد ظاهر العوراني
 
 
البقاء لله

