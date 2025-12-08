زيلينسكي: محادثات السلام الأوكرانية مع الولايات المتحدة بناءة ولكنها ليست سهلة

وأجرى زيلينسكي اتصالا هاتفيا السبت مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب وغاريد كوشنر صهر ترامب. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك رئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني الاثنين في لندن.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "يعرف ممثلو أميركا المواقف الأوكرانية الأساسية. كانت المحادثة بناءة، رغم أنها لم تكن سهلة".
-
أخبار متعلقة
-
رئيس بنين بعد محاولة انقلاب: "الوضع تحت السيطرة تمامًا"
-
فاجعة مروعة تهز القضاء المصري
-
تايلند: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 176
-
روسيا تقول إنها أسقطت 77 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا ليلا
-
ضربة لقوات الدعم السريع توقع عشرات القتلى في جنوب كردفان في السودان
-
مركز ألماني: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان
-
طوكيو تتهم طائرات مقاتلة صينية بـ"توجيه راداراتها" على مقاتلات يابانية
-
التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني