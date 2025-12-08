زيلينسكي: محادثات السلام الأوكرانية مع الولايات المتحدة بناءة ولكنها ليست سهلة

05:25 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، قبل مشاوراته المقررة مع قادة أوروبيين في الأيام المقبلة، إن المحادثات مع ممثلي الولايات المتحدة بشأن خطة السلام في أوكرانيا كانت بناءة ولكنها لم تكن سهلة.





وأجرى زيلينسكي اتصالا هاتفيا السبت مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب وغاريد كوشنر صهر ترامب. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذلك رئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني الاثنين في لندن.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "يعرف ممثلو أميركا المواقف الأوكرانية الأساسية. كانت المحادثة بناءة، رغم أنها لم تكن سهلة".

