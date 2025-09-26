الجمعة 2025-09-26 10:00 ص
 

وفيات الجمعة 26-9-2025

الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى في الأردن اليوم الجمعة 26-9-2025 :اضافة اعلان


بديعة فريح طشخور حداد
بطرس جريس بطرس دبو
سعد فريد سعد جيد
يعقوب بديع سليمان المعشر
عيسى عيد عيسى العيد
جورجيت فرح متري قورة
جوانا امجد اسامة عبد الحميد السائح
هدى فيصل موسى حبطوش
زينب عبد اللطيف الدسوقي
اسماعيل داود مطر
ماجد علي محمد أبوعواد
محمد عيسى الغلبان

إنا لله وإنا إليه راجعون .
 
 
