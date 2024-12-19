"الستائر" كما لم تراها من قبل ! — الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 19, 2024
التفاصيل: https://t.co/66SjDQGdHl#الاردن #النوافذ #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/l7lnk7ky2l
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