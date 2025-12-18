البرازيل تهدد بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي

وقال دا سيلفا إنه إذا لم يتمكن قادة التكتل من إنهاء الصفقة قبل الموعد الرسمي المفترض للتوقيع عليها في البرازيل يوم السبت المقبل، فإن بلاده لن تدعم الاتفاقية بعد الآن.
ونقلت صحيفة "فولها دي ساو باولو" عن الرئيس البرازيلي قوله: "لقد حذرتهم بالفعل، إذا لم نفعل ذلك الآن، فلن تبرم البرازيل أي صفقات أخرى مادمت في منصب الرئيس".
يشار إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقية "ميركوسور" لإنشاء منطقة تجارة حرة واسعة بين دول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي) مستمرة منذ عام 1999.
وتأمل بروكسل أن يصدق قادة الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على الاتفاقية على هامش قمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ومع ذلك، لا تزال هناك معارضة من بعض الدول الأعضاء ومن بينها فرنسا التي تضغط لإجراء مزيد من التحسينات.
