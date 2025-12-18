فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة:
مؤتة – حي المؤسسة العسكرية، خزان مياه المزار، طريق مؤتة–المزار الشرقي، السوق التجاري (حي إشارة الجامعة)، بوابة جامعة مؤتة الجنوبية.
وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الخط إضافة إلى كهربة محطة جديدة، وذلك ضمن خطتها لتحسين جودة الشبكة الكهربائية واستمرارية الخدمة.
