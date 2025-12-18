الخميس 2025-12-18 09:11 ص

فنزويلا تؤكد مواصلة تصدير النفط رغم "الحصار" الأميركي المعلن

أحد مؤيدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحمل لافتة
الخميس، 18-12-2025 05:40 ص
الوكيل الإخباري-   رفعت فنزويلا الأربعاء نبرة التحدي بوجه الولايات المتحدة، مؤكدة أن صادراتها من النفط الخام لم تتأثر بإعلان الرئيس دونالد ترامب فرض حصار على "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المُبحرة منها وإليها.اضافة اعلان


في هذا الوقت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتجنّب المزيد من التصعيد، فيما أعربت الصين عن تضامنها مع فنزويلا ورفض "سياسة الاستقواء".

وشكّل إعلان ترامب الثلاثاء تصعيدا جديدا في حملته المستمرة منذ أشهر من الضغط العسكري والاقتصادي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكدت فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، أن عمليات تصدير النفط تسير كالمعتاد.

وأعلنت شركة النفط الوطنية "بيتروليوس دي فنزويلا" أن "عمليات تصدير النفط الخام ومشتقاته تجري بصورة طبيعية. ناقلات النفط تواصل الإبحار بأمان تام".
 
 


