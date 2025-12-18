فنزويلا تؤكد مواصلة تصدير النفط رغم "الحصار" الأميركي المعلن

في هذا الوقت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتجنّب المزيد من التصعيد، فيما أعربت الصين عن تضامنها مع فنزويلا ورفض "سياسة الاستقواء".
وشكّل إعلان ترامب الثلاثاء تصعيدا جديدا في حملته المستمرة منذ أشهر من الضغط العسكري والاقتصادي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأكدت فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، أن عمليات تصدير النفط تسير كالمعتاد.
وأعلنت شركة النفط الوطنية "بيتروليوس دي فنزويلا" أن "عمليات تصدير النفط الخام ومشتقاته تجري بصورة طبيعية. ناقلات النفط تواصل الإبحار بأمان تام".
