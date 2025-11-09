إغلاق 3 مراكز صحية بعمّان مؤقتا وتحويل المرضى - اسماء

11:14 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير مديرية صحة العاصمة الدكتور طه التميمي أن وزارة الصحة تواصل جهودها في تحديث وتطوير المرافق الصحية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وأوضح الدكتور التميمي ، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة إلى رفع مستوى الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في كافة أنحاء المملكة.



وفي رده على استفسار حول المراكز الصحية التي ستشهد إغلاقا مؤقتا لأغراض الصيانة أوضح الدكتور التميمي أنه سيتم إغلاق بعض المراكز الصحية في العاصمة لإجراء أعمال صيانة والتوسعة مع تحويل المرضى إلى مراكز صحية بديلة. وتضمنت هذه المراكز:



•مركز صحي أبو نصير في لواء الجامعة، حيث سيتم تحويل المرضى إلى مركز صحي صويلح الشامل، مركز صحي جبيهة الشامل، ومركز صحي شفا بدران الأولي.



•مركز صحي ماركا الشامل، حيث سيتم تحويل المرضى إلى مركز نصر الصحي الشامل، مركز طبربور الشامل، والهاشمي الشامل، بالإضافة إلى مركز صحي الربوة الأولي.



•مركز صحي الجوفة الشامل في لواء القصبة، حيث سيتم تحويل المرضى إلى مركز الأميرة بسمة الشامل، مركز صحي القويسمة الشامل، مركز صحي التاج الأولي، ومركز العودة الأولي.



وأضاف أن مدة أعمال الصيانة في المراكز الصحية ستكون على النحو التالي:



• 90 يوماً لمركز صحي ماركا الشامل.



• 90 يوماً لمركز صحي الجوفة الشامل.



• 120 يوماً لمركز صحي أبو نصير الشامل.