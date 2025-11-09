الخرابشة يترأس اجتماع مجلس الشراكة في الطاقة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق

يأتي الاجتماع استجابةً لمقترح قدّمه وزير التجارة العراقي الدكتور أثير الغريري خلال لقائه وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، على هامش ملتقى العراق للاستثمار 2025 الذي عُقد في بغداد خلال شهر أيلول الماضي. ويهدف المقترح إلى الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الطاقة المتجددة لتغطية احتياجات موظفي وزارة التجارة العراقية، بضمان الوزارة ومن خلال الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، إحدى تشكيلات الوزارة.
وأشار الخرابشة خلال الاجتماع إلى أن هذه المبادرة قابلة للتوسع في السوق العراقي لتشمل وزارات أخرى من خلال التنسيق ووضع آلية عمل مشتركة، الأمر الذي يشكل فرصة مهمة أمام القطاع الخاص الأردني للمشاركة في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
وبيّن الخرابشة أن العراق يسير بخطى واضحة نحو رفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الكلي، معربًا عن استعداد الأردن لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
و ناقشت أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام الجوانب الفنية للمبادرة مع ممثلي القطاع الخاص، تمهيدًا لوضع الخطوط العريضة لآليات التنفيذ ودراسة فرص التوسع في نطاق تطبيقها.
وأعرب ممثلو عدد من الشركات الخاصة عن اهتمامهم بالمبادرة، مؤكدين أهمية تعزيز التشاركية وتوسيع هذه المشاريع لما تحققه من فوائد مشتركة للشركات الراغبة ولمتلقي الخدمات على حد سواء.
