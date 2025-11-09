الأحد 2025-11-09 02:00 م
 

مصر تترقب إعلاناً تاريخياً من داخل هرم خوفو

الأحد، 09-11-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   كشف عالم المصريات زاهي حواس أن مصر ستعلن خلال العام المقبل عن اكتشاف أثري ضخم داخل هرم خوفو، مؤكداً أن هذا الكشف سيشكل خطوة مهمة في فهم تاريخ الفراعنة وبناء الأهرامات.

وأوضح حواس خلال جلسة حوارية في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ44، أن الاكتشاف يتمثل في ممر جديد بطول 30 متراً تم رصده باستخدام تقنيات متقدمة، مشيراً إلى أنه سيسهم في توضيح أساليب البناء والابتكار الهندسي لدى المصريين القدماء.


كما قدّم شرحاً مفصلاً حول الخطوات الهندسية التي استخدمت في تشييد الأهرامات، رافضاً النظريات التي تزعم تدخل قوى خارقة أو كائنات غريبة في بنائها.


وأشار حواس إلى توظيف الروبوتات والتقنيات الحديثة في فحص وتنظيف ممرات الأهرامات، ما أتاح للباحثين الوصول إلى مناطق كانت غير ممكنة في السابق، لافتاً إلى أن هذه الأدوات أحدثت ثورة في دراسة الآثار المصرية.


وتطرّق أيضاً إلى المتحف المصري الكبير الذي افتتح مطلع الشهر الجاري، واصفاً إياه بأنه “أحد أعظم متاحف العالم”، إذ يضم أكثر من خمسة آلاف قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون تُعرض كاملة لأول مرة.


وأكد حواس في ختام حديثه على جهود استعادة الآثار المصرية من المتاحف العالمية، معتبراً أن ذلك يمثل حقاً تاريخياً وحضارياً لا بد من استرداده.

 

