ترامب يغفو أثناء مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.. فيديو يثير ضجة عالمية

المشهد، الذي تزامن مع قول أوز: "الناس يمكنهم النوم مجدداً"، أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل، حيث علق حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم قائلاً: "ترامب النعسان عاد مجدداً!"، فيما وصفت جين بساكي المشهد بأنه “رمزي للغاية”.
وتأتي الواقعة وسط تساؤلات متزايدة حول صحة ترامب، بعد تكرار ظهوره بعلامات الإرهاق في مناسبات عامة وخضوعه لفحوص طبية شاملة في أكتوبر الماضي.
DOZY DON IS BACK! pic.twitter.com/TQHaMi9YaF— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 7, 2025
