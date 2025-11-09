الأحد 2025-11-09 02:00 م
 

ترامب يغفو أثناء مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.. فيديو يثير ضجة عالمية


دونالد ترامب
 
الأحد، 09-11-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يغمض عينيه ويبدو نائماً خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور وزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور والدكتور محمد أوز.

المشهد، الذي تزامن مع قول أوز: "الناس يمكنهم النوم مجدداً"، أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل، حيث علق حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم قائلاً: "ترامب النعسان عاد مجدداً!"، فيما وصفت جين بساكي المشهد بأنه “رمزي للغاية”.


وتأتي الواقعة وسط تساؤلات متزايدة حول صحة ترامب، بعد تكرار ظهوره بعلامات الإرهاق في مناسبات عامة وخضوعه لفحوص طبية شاملة في أكتوبر الماضي.

 

 

