أحمد الشرع يشعل ضجة بفيديو مع قائد عسكري أمريكي يلعبان كرة السلة

الوكيل الإخباري- نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مقطع فيديو جمعه بالرئيس أحمد الشرع أثناء لعبهما كرة السلة مع الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، والعميد كيفن لامبرت، قائد قوة المهام المشتركة لمكافحة تنظيم "داعش".

وأرفق الشيباني الفيديو بتعليق قال فيه: "الاجتهاد واللعب يصنعان الفارق".



ويأتي ذلك قبيل الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي غدًا الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية.



View this post on Instagram A post shared by أسعد حسن الشيباني (@asaadhshaibani)