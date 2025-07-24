الخميس 2025-07-24 08:11 م
 

أمسية شعرية في المكتبة الوطنية ضمن فعاليات مهرجان جرش الـ39

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جانب من الأمسية
 
الخميس، 24-07-2025 07:03 م

الوكيل الإخباري- قامت دائرة المكتبة الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، والتي تقام تحت شعار "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

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‏‏وشارك في الأمسية، التي أدارها الشاعر عبد الكريم الملاح، كل من الشاعر محمد الجهالين، والشاعر بديع رباح، والشاعرة جوهرة السفاريني، وذلك بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.


‏‏وفي مستهل الأمسية، أكد رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان، أهمية الكلمة والشعر في إثراء المشهد الثقافي الأردني، وتعزيز الحضور الأدبي ضمن مهرجان جرش، بوصفه منصة وطنية تعبّر عن روح الانتماء وتجذر الهوية.


‏‏وألقى الجهالين مجموعة من القصائد التي تنوعت بين الشعر العمودي الغزلي، والوجداني، والوطني، فيما قدّم بديع رباح قصائد عمودية عبّرت عن معاناة أبناء قطاع غزة، وتغنت بحب الوطن، وتناولت موضوعات العشق والهوى.


‏‏أما السفاريني، فألقت مجموعة من القصائد التي عبّرت من خلالها عن عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وقدمت قصيدة، أشارت فيها إلى المنزلة العالية التي تبوأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرى تناولت القدس الشريف بروحٍ وجدانيةٍ مؤثرة.


‏‏وتندرج الأمسية في إطار الفعاليات الثقافية التي تعكس غنى المشهد الشعري الأردني، وتعزز من دور الكلمة في التعبير عن الهوية الوطنية، واستحضار الأبعاد التاريخية والثقافية التي شكّلت وجدان الأردنيين، في سياق يحتفي بالموروث والإبداع معاً.

 
 
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مهرجان جرش أمسية شعرية في المكتبة الوطنية ضمن فعاليات مهرجان جرش الـ39



 
 





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