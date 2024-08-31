أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3756 طنا، منها 2501 طن خضار، و1073 طن فواكه، و182طنا من الورقيات.

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