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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
السبت، 31-08-2024 09:42 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3756 طنا، منها 2501 طن خضار، و1073 طن فواكه، و182طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 25-35، والبطاطا 30-60، والبندورة 10-30، والجزر 50-70، والخيار 15-35، والزهرة 25-50، والليمون 50-70، والموز البلدي 50-85 قرشا.

 
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