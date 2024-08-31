أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 25-35، والبطاطا 30-60، والبندورة 10-30، والجزر 50-70، والخيار 15-35، والزهرة 25-50، والليمون 50-70، والموز البلدي 50-85 قرشا.
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