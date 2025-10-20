الإثنين 2025-10-20 07:19 م
 

حماس: تسليم جثة محتجز إسرائيلي مساء اليوم

حماس: تسليم جثة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
حماس: تسليم جثة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
 
الإثنين، 20-10-2025 05:38 م
الوكيل الإخباري-  أكدت حركة حماس، الاثنين، بأنها ستسلم جثة محتجز إسرائيلي استخرجت من قطاع غزة أمس.اضافة اعلان


وقالت الحركة في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار "صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".

وحول توقيت التسليم أوضحت الحركة بأنه سيجري تسليمها عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

أعلنت حركة حماس الأحد، عن العثور على جثة محتجز إسرائيلي خلال عمليات البحث المستمرة.

وأضافت الحركة أن أي تصعيد سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، وسيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال

ب

أخبار محلية الملك يؤكد الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في تطبيق اتفاق إنهاء الحرب في غزة

العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية.. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

خاص بالوكيل العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية .. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح

ب

أخبار محلية 853 مستفيدا من "الإقراض الزراعي" في المفرق

الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا في الأردن

اقتصاد محلي الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا تاريخياً في الأردن

ل

أخبار محلية مجلس مفوضي العقبة يوقف قرار رد المبلغ المالي لمشروع بيع الاراضي

دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

أخبار محلية دائرة الجمارك تحصد جائزة المركز الثاني بمؤشر النزاهة الوطني

ا

اقتصاد محلي من زوبعة إلى إعصار.. الذهب لا يعرف الهدوء في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة