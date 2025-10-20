حماس: تسليم جثة محتجز إسرائيلي مساء اليوم

وقالت الحركة في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار "صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".
وحول توقيت التسليم أوضحت الحركة بأنه سيجري تسليمها عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.
أعلنت حركة حماس الأحد، عن العثور على جثة محتجز إسرائيلي خلال عمليات البحث المستمرة.
وأضافت الحركة أن أي تصعيد سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، وسيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.
