وزارة البيئة تطلق المرحلة الخامسة من الحملة الوطنية للنظافة العامة

الوكيل الإخباري- انطلقت المرحلة الخامسة من الحملة الوطنية للنظافة العامة اليوم الاثنين، تحت شعار "بهمتنا نحمي بيئتنا"، في مختلف محافظات المملكة، برعاية وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان. اضافة اعلان





وشارك في الحملة مؤسسات حكومية وخاصة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وطلبة المدارس والجامعات، والمراكز الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، ومتطوعين من مختلف الفئات المجتمعية.



وأكد أمين عام الوزارة الدكتور عمر عربيات خلال إطلاق الحملة، أن الرمي العشوائي للنفايات يشكل تهديدًا حقيقيًا للبيئة، ويؤثر سلبًا على المواقع السياحية والأثرية والغابات والمتنزهات الوطنية التي تُعد ركيزة مهمة في دعم السياحة البيئية وتعزيز الاقتصاد الوطني.



وبيّن أن الحملة تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتفعيل تنفيذ القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، كما تُعد من المحاور الرئيسة للخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وبالتزامن مع موسم التنزه.



وتهدف الحملة إلى رفع الوعي البيئي وتعديل السلوكيات المجتمعية تجاه البيئة، وترسيخ ثقافة المحافظة على جمالية ونظافة المواقع البيئية والسياحية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.



وشملت الحملة في هذه المرحلة مواقع متعددة في جميع المحافظات، حيث جرى تنفيذها في متنزه عمان القومي في العاصمة، ومنطقة المراح في كفر أسد بمحافظة إربد، وغابات سوف في جرش، ومنطقة الغابات بين مثلثي اشتفينا وعبين في عجلون، وأحراج الديجانية في المفرق، ومنطقة بيرين ضمن محافظة الزرقاء، ومنطقة الدهيثم -الحلابات الغربي في قضاء الظليل، والغابة الاسكندنافية في البلقاء، ولواء القطرانة ومسجد الاستراحة الكبير في الكرك، ومتنزه البرة في الطفيلة، وموقع إشارة الجامعة الأمريكية في مادبا، والطريق الممتد من بوابة مركز صحي معان الشامل العسكري ولغاية مسجد مديرية زراعة معان في المحافظة، والطريق المؤدي لجسر الملك حسين مرورًا بإشارة الشونة الجنوبية ومدخل الجسر في وادي الأردن.



وتواصل وزارة البيئة جهودها في تنفيذ حملات التوعية والنظافة تعزيزًا لمفاهيم المواطنة البيئية والانتماء الوطني ورفع الوعي البيئي، بهدف حماية البيئة من التلوث والحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات.

