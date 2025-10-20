طريقة بسيطة تخفف آلام الصداع النصفي بفعالية مذهلة

وتتمثل الطريقة في استخدام تقنية استرخاء العضلات التدريجي (PMR) عبر تطبيق هاتفي يسمى RELAXaHEAD.
وتقوم PMR على شد مجموعات العضلات المختلفة في الجسم لعدة ثوان ثم إرخائها ببطء مع التركيز على الإحساس بالاسترخاء. ويحتوي التطبيق على جلسات صوتية تشمل:
تمارين تنفس عميق لمدة 5 دقائق.
جلسة PMR قصيرة مدتها 6 دقائق.
جلسة PMR طويلة مدتها 12.5 دقيقة.
مسح عضلي ذهني مدته 8.5 دقائق للبحث عن أي توتر ورفعه.
ونُصح المستخدمون أداء التمارين لمدة 10–15 دقيقة يوميا على الأقل خلال فترة العلاج الممتدة 90 يوما، مع الالتزام اليومي للحصول على أفضل النتائج.
وقد أظهرت دراسة حديثة أن هذه الطريقة تساعد المرضى على تخفيف الألم وتحسين قدراتهم على ممارسة الحياة اليومية، بمعدل فعالية أعلى مرتين مقارنة بالعلاجات التقليدية.
نتائج الدراسة السريرية
شملت التجربة 69 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، زاروا أقسام الطوارئ في مستشفى لانغون هيلث لعلاج الصداع النصفي بين عامي 2019 و2021. ووُزّع المشاركون عشوائيا لاستخدام التطبيق مع جلسات PMR اليومية، أو مجموعة ضابطة استخدمت التطبيق فقط كمفكرة للصداع دون الوصول لملفات PMR الصوتية. وكانت النتائج كما يلي:
انخفضت آلام الصداع النصفي بنسبة 50% لدى مستخدمي PMR.
تحسنت درجة الإعاقة المرتبطة بالصداع النصفي (MIDAS) بمقدار 5 نقاط على الأقل لدى 82% من المشاركين في مجموعة PMR، مقارنة بـ 46% في المجموعة الضابطة.
الالتزام اليومي بالتمارين أدى إلى تحسن أكبر، ما يوضح العلاقة بين جرعة العلاج والاستجابة.
فوائد الاسترخاء التدريجي للعضلات
يعد PMR من أبسط تقنيات الاسترخاء وأكثرها سهولة للتعلم، وقد طوّره الدكتور إدموند جاكوبسون في عشرينيات القرن الماضي لعلاج القلق. ومؤخرا، أظهرت الدراسات فعاليته أيضا في:
صداع التوتر والصداع النصفي.
اضطراب المفصل الصدغي الفكي وآلام الرقبة.
الأرق والقلق وارتفاع ضغط الدم.
آلام الظهر واضطرابات المزاج.
آفاق مستقبلية
تأمل الدكتورة ميا مينين، الباحثة الرئيسية، أن يساعد التطبيق المرضى على إدارة الصداع النصفي بأنفسهم، والحد من زيارات الطوارئ، وتحسين جودة الحياة دون الحاجة إلى أدوية مكلفة أو مصاحبة لآثار جانبية.
ويخطط الفريق لإجراء دراسة سريرية أوسع لتقييم فعالية التطبيق لدى مرضى الصداع النصفي في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
نشرت نتائج الدراسة في JAMA Network Open.
