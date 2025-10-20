اكتشاف "إكسير الشباب" لتجديد خلايا الدم

الوكيل الإخباري- اكتشف باحثون أمريكيون من جامعة إلينوي في شيكاغو طريقة جديد لتجديد خلايا الدم، ما يفتح آفاقا في معالجة الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.



وأشارت مجلة "Blood" إلى أن الباحثين وأثناء دراسة أجروها لاكتشاف أسباب شيخوخة خلايا الدم وجدوا أن البروتين الذي يسمى عامل الصفائح الدموية 4 (PF4)، تنخفض معدلاته في الجسم مع التقدم بالعمر، ما يؤدي إلى ضعف أداء الخلايا الجذعية في نخاع العظام، ويزداد مع ذلك خطر الإصابة بالالتهابات وسرطان الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

واكتشف العلماء أثناء الدراسة أن بروتين (PF4) في أجسام الكائنا الشابة ينظم انقسام الخلايا الجذعية المكونة للدم ويمنع تكاثرها المفرط، ومع التقدم في العمر تضعف تأثيرات هذا البروتين، ما يتسبب بانقسام الخلايا بوتيرة أكبر حيث ويزداد تراكم الطفرات فيها، وتفقد قدرتها على إنتاج خلايا ليمفاوية سليمة، مما يضعف جهاز المناعة في الجسم.



وعندما قام العلماء بحقن هذا البروتين في أجسام فئران التجارب المسنة لاحظوا بعد شهر أن الخلايا المكونة للدم "استعادت آلية التجدد"، واستعادت وظيفتها المناعية، وأصبحت بنية الدم شبيهة ببنية الدم عند الفئران الشابة، كما لوحظ نفس هذا التأثير عند إجراء هذه التجربة على خلايا بشرية.



وبناء على هذه النتائج يعتقد القائمون على الدراسة أن بروتين (PF4) قد يصبح بمثابة "إكسير الشباب"، وجزء من علاج متكامل في المستقبل لمكافحة الشيخوخة، ومعالجة أمراض الدم المرتبطة بالعمر وبعض أمراض الجهاز المناعي.