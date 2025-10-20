رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بدور الأردن في ترسيخ استقرار المنطقة

الوكيل الإخباري- أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالدور المحوري الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت فون دير لاين، في منشور لها عبر منصة "إكس"، إن أوروبا تُولي أهمية كبيرة للدور الذي يواصل الأردن القيام به في المنطقة، مؤكدة الحرص على تعزيز الشراكة مع المملكة لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار على ضفّتي البحر الأبيض المتوسط.



وأضافت، إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن تمضي قُدماً بكل قوة، معلنة عن حزمة مالية واستثمارية جديدة مع الأردن تبلغ 3 مليارات يورو.