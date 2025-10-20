رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بدور الأردن في ترسيخ استقرار المنطقة

وقالت فون دير لاين، في منشور لها عبر منصة "إكس"، إن أوروبا تُولي أهمية كبيرة للدور الذي يواصل الأردن القيام به في المنطقة، مؤكدة الحرص على تعزيز الشراكة مع المملكة لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار على ضفّتي البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت، إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن تمضي قُدماً بكل قوة، معلنة عن حزمة مالية واستثمارية جديدة مع الأردن تبلغ 3 مليارات يورو.
وأشارت فون دير لاين إلى أن العام المقبل سيشهد انعقاد أول قمة من نوعها بين الاتحاد الأوروبي والأردن، واصفة إياها بمحطة تاريخية جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية.
