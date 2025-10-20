مهم لمربي المواشي في الطفيلة

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة الطفيلة أصحاب المواشي إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات وتوفير مخزون كاف من الأعلاف خلال الظروف الجوية التي تترافق مع فصل الشتاء، وتخزين المواد العلفية بالطرق السليمة تجنبا لتلفها وتعفنها وحفاظا على جودتها الغذائية.

وبين مدير المديرية بالوكالة المهندس هويمل السبايلة، أن كوادر مراكز الأعلاف التابعة للمديرية تعكف على توعية أصحاب المواشي بالطرق السليمة لتخزين الأعلاف، نظرا لدخول فصل الشتاء وما يرافقه من تشكل الأمطار والسيول وبضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال توفير مخزون مناسب يكفي المواشي 10 أيام على الأقل.



من جهته، أشار رئيس فرع اتحاد المزارعين في الطفيلة عرفات المرايات، إلى جهود مديرية الصناعة والتجارة في حث وتوعية مربي المواشي لاتخاذ الشروط الصحية اللازمة في اتباع الإرشادات والنصائح التي أعلنتها حيال ممارسات التخزين الجيد للحفاظ على سلامة مواشيهم، والقيمة الغذائية للأعلاف وجودتها وسلامتها من التلف.



من جهة أخرى، نظمت مديرية زراعة لواء بصيرا دورة تدريبية ضمن المدارس الحقلية بعنوان "الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون" تضمنت محاور نظرية وعملية للحصول على زيت بجودة عالية، فضلا على التعريف بآليات التخزين والتسويق.



وتضمنت الدورة التي استهدفت مجموعة من المزارعين، شرحا تفصيليا حول مراحل حصاد المحصول والتعبئة ومعاملات ما بعد الحصاد، إضافة إلى استعراض أبرز الخطوات الواجب اتباعها للحصول على زيت زيتون عالي الجودة.