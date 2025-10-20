ناجح صوالحة يكتب: المطلوب العودة لهموم الناس

08:52 م

الوكيل الإخباري- أما وقد بدأت توضح بعض ما يمر به الإقليم والهدوء في التعاطي مع ملف قطاع غزة، لابد أن نبحث عن بعض ما يساعدنا في التدقيق بداخلنا والتركيز على ما يعانيه مواطننا الأردني، ليس تهربًا من التزامنا القومي والديني، ولكن لأن داخلنا يحتاج منا العمل بقوة مع حاجاتنا.





وقوفنا مع أحداث المنطقة خلال مسيرة دولتنا هو اعتزاز لنا ونفتخر به، ولن نستكنَّ أو نكون لا مبالين في الوقوف مع أي قضية عربية تستدعي الوقوف معها، والشواهد لا حصر لها، لكنها القوة التي نحتاجها لنكون أقوياء مع أمتنا.



جندنا كل الإمكانات لخدمة الملف الأهم لنا وللعالم بأكمله، وهو حرب غزة، قلناها بثقة: نحن مع الأردن وقيادتنا في التفرغ التام لمساندة الأهل في قطاع غزة، ولم نكن نبالي باحتياجاتنا الداخلية وقضايانا التي تهم المواطن الأردني. السبب أننا كنا في صف الجهود الوطنية الداعمة لوقف حرب غزة، خير دليل ما اعترف به الإعلام في الكيان الصهيوني بأن تحركات الأردن كانت الموجعة لهذا الكيان.



رئيس الوزراء استطاع أن يقنعنا بممارساته شبه اليومية من خلال تحركاته لمواقع الخلل الواضح في الأداء الحكومي، وخاصة في الأطراف. لهذا شاهدنا أول زيارة له كانت للواء ديرعلا واطلاعه على الواقع الصحي وما يقوم به مستشفى الأميرة إيمان وقراراته التي أحيت الثقة في العطاء الحكومي. من هنا، لابد أن تكون سياسة صاحب القرار والمسؤولية الذهاب إلى مناطقنا التي منذ عقود تستغيث من أجل بناء مركز صحي أو إصلاح شبكة المياه أو زيادة غرف صفية أو تحسين الواقع المعيشي لتلك المناطق.



تقصير بعض الجهات الحكومية يُلاحظ من خلال متابعة الإذاعات المحلية في الفترة الصباحية، والكم الذي يرد في برامج الدكتور هاني البدري والإعلامي محمد الوكيل وغيرهما من البرامج الخدماتية. هذا الواقع يستمع إليه المواطن الأردني كل صباح، وتستطيع الوزارات معالجة الخلل والاستفادة من تلك البرامج الخدمية لتصحيح المسار وبناء نهج إداري يزيد الثقة بين المواطن والحكومة.



التمعن في الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية لتجويد خدماتها ميزة حسنة ندرك دورها في التسهيل على المواطن الأردني. نحتاج أن نذهب لتلك المناطق البعيدة لنعرف مدى قدرة هذا التجويد في تحسين الخدمة. لهذا، مطلوب عدم قياس أثر نوعية الخدمات على العاصمة والمحافظات المحيطة بها فقط.