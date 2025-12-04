63 ألف طالب يتنافسون على البعثات والقروض .. و"التعليم العالي" تحسم موعد الإغلاق

06:06 م

الوكيل الإخباري- قال المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحّد، مهند الخطيب، اليوم الخميس، إن عدد الطلبة الذين تقدّموا بطلبات من خلال برمجية الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 تجاوز حتى اليوم 63 ألف طالب وطالبة. اضافة اعلان





وأضاف الخطيب، أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس المقبل الموافق 11 كانون الأول 2025، مؤكّداً أنه لن يتم إجراء أي تمديد لعدم وجود مبرّر لذلك.

