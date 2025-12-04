63 ألف طالب يتنافسون على البعثات والقروض .. و"التعليم العالي" تحسم موعد الإغلاق

وأضاف الخطيب، أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس المقبل الموافق 11 كانون الأول 2025، مؤكّداً أنه لن يتم إجراء أي تمديد لعدم وجود مبرّر لذلك.
