أمانة عمّان تبدأ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع

وقالت الأمانة في بيان الأربعاء، إنه من المقرر أن تقوم، الجمعة المقبل، بتعبيد شارعي النوري الحديد، ووصفي التل باتجاه خلدا.
وأكدت أنها ستبدأ بالأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب.
