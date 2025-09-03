أمانة عمّان تبدأ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع

الوكيل الإخباري- تبدأ أمانة عمان الكبرى، في استكمال أعمال تعبيد ليلية لإعادة تأهيل عدد من الشوارع هذه الليلة بتعبيد شارع المدينة المنورة والنفق الصيني باتجاه جسر الحرمين، إضافة إلى محيط دوار الحمايدة.

وقالت الأمانة في بيان الأربعاء، إنه من المقرر أن تقوم، الجمعة المقبل، بتعبيد شارعي النوري الحديد، ووصفي التل باتجاه خلدا.