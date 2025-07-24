أمانة عمّان تُجري تعديلات هندسية على تقاطع الكومودور في شارع الشريف ناصر بن جميل

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال فجر يوم غد الجمعة، لضمان تنفيذها بأقل أثر ممكن على الحركة اليومية
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تدفق المركبات، من خلال تعديل أجزاء من الجزيرة الوسطية ونقلها بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمسارب، بما يضمن تدفقًا مروريًا أكثر فاعلية ويحقق مرونة أكبر في حركة المركبات، خصوصًا في هذا المحور الحيوي الذي يربط عدد من الطرق والشوارع الشريانية، و يخدم مناطق سكنية وتجارية واسعة
وأوضح مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، أن هذه الأعمال تأتي استجابة للدراسات الفنية الميدانية التي أظهرت حاجة التقاطع لتعديلات هندسية تساهم في تعزيز كفاءة الطريق وتخفيف الكثافة المرورية
وأكدت الأمانة أنها ستقوم بتوفير الشواخص الإرشادية والتحذيرية اللازمة في موقع الأعمال، إلى جانب تواجد كوادر إدارة السير ميدانيًا لمتابعة تنفيذ التعديلات وتنظيم حركة المرور، بما يضمن الحد الأدنى من التأثير على حركة السير اليومية
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: مسيرة التحديث بقيادة الملك تنطلق من الإنسان وتعود إليه
-
الترخيص المسائي المتنقل على "أوتوستراد" الزرقاء ينجز 5000 معاملة في شهر واحد
-
الهيئة الخيرية: الأردن بدأ بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة
-
الصفدي وروبيو بحثا وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
-
الامن العام : حادث تدهور على طريق الحُرّة – خو
-
حادث سير بين 3 مركبات ودهس أحد المشاة بعمان
-
انطلاق قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة
-
وزير الخارجية الأميركي يشكر الأردن