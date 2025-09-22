أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"

01:14 م

الوكيل الإخباري- تُطلق أمانة عمّان الكبرى برنامج إعداد "قادة المستقبل"، وذلك بهدف إعداد جيل قيادي من موظفي الصفين الثاني والثالث لتعزيز قدرات موظفيها على الإدارة.





ويسعى البرنامج إلى تمكين القيادات الواعدة من خلال برامج تدريبية متخصصة، تركز على الإدارة الاستراتيجية، والتحول الرقمي، والإبداع، والحوكمة الرشيدة، لضمان استدامة الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة في العاصمة عمّان.



ويستهدف البرنامج 150 موظفًا من مختلف قطاعات الأمانة، بناءً على معايير دقيقة تشمل الأداء المتميز والسمات القيادية، إضافة إلى المقترحات التطويرية والاختبارات المعتمدة.



وتكمن أهمية البرنامج في تعزيز واستثمار رأس المال البشري كأصل استراتيجي مستدام للأمانة، وإرساء ثقافة الابتكار والتحول الرقمي في جميع القطاعات، وترسيخ التحديث الإداري كنهج مؤسسي، وتعزيز قدرة الأمانة على التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية التكنولوجية، والبيئية، والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المؤسسية عبر إيجاد بدائل قيادية كفؤة جاهزة.



وسيتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل تبدأ بعملية التحضير والإطلاق، حيث سيتم الإعلان عن البرنامج في 1/10/2025، وسيتم استقبال طلبات الترشح حتى 1/11/2025، وسيكون إعلان النتائج النهائية في 1/2/2026.



تليها مرحلة التنفيذ التدريبي والتي ستبدأ في 1/3/2026، وسيتم تقسيمها على ثلاثة مسارات سنوية تشمل أساسيات القيادة والإدارة الحديثة في السنة الأولى، والتخصصات الفنية والتحول الرقمي في السنة الثانية، ومشاريع عملية ومحاكاة قيادية في السنة الثالثة.



وستكون مرحلة التقييم والمتابعة في المرحلة الأخيرة من خلال إعداد ملف كفاءات فردي لكل مشارك، ورصد مؤشرات الأداء (KPIs)، وتقارير مرحلية نصف سنوية.