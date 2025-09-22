أمانة عمّان تطلق برنامج "قادة المستقبل"

06:25 م

الوكيل الإخباري- تطلق أمانة عمّان الكبرى برنامج إعداد "قادة المستقبل"، الهادف إلى إعداد جيل قيادي من موظفي الصفين الثاني والثالث ليكون قادرًا على قيادة أمانة عمّان الكبرى بكفاءة عالية، وفقًا للكفاءات الوظيفية والمعايير الدولية، انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبما يواكب متطلبات التحديث الإداري.





ويسعى البرنامج إلى تمكين القيادات الواعدة من خلال برامج تدريبية متخصصة تركز على الإدارة الاستراتيجية، والتحول الرقمي، والإبداع، والحوكمة الرشيدة، لضمان استدامة الأداء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة في العاصمة عمّان.



ويستهدف البرنامج 150 موظفًا من مختلف قطاعات الأمانة، بناءً على معايير دقيقة تشمل الأداء المتميز والسمات القيادية، إضافة إلى المقترحات التطويرية والاختبارات المعتمدة.



وتكمن أهمية البرنامج في تعزيز واستثمار رأس المال البشري كأصل استراتيجي مستدام للأمانة، وإرساء ثقافة الابتكار والتحول الرقمي في جميع القطاعات، وترسيخ التحديث الإداري كنهج مؤسسي، وتعزيز قدرة الأمانة على التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية التكنولوجية، والبيئية، والاقتصادية، وبما يضمن الاستدامة المؤسسية عبر إيجاد بدائل قيادية كفؤة وجاهزة للصف الأول، وصولًا إلى وضع الأمانة في مصاف المؤسسات العالمية الرائدة في تطوير القيادات الحكومية.



وسيتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل تبدأ بعملية التحضير والإطلاق، حيث سيتم الإعلان عن البرنامج في الأول من الشهر المقبل، وسيتم استقبال طلبات الترشح لغاية الأول من تشرين الثاني المقبل، وسيكون إعلان النتائج النهائية في الأول من شباط المقبل، تليها مرحلة التنفيذ التدريبي التي ستبدأ في الأول من آذار المقبل، وسيتم تقسيمها على ثلاثة مسارات سنوية تشمل أساسيات القيادة والإدارة الحديثة في السنة الأولى، والتخصصات الفنية والتحول الرقمي في السنة الثانية، ومشاريع عملية ومحاكاة قيادية في السنة الثالثة.



وستكون مرحلة التقييم والمتابعة في المرحلة الأخيرة من خلال إعداد ملف كفاءات فردي لكل مشارك، ورصد مؤشرات الأداء والتقارير المرحلية نصف السنوية.



ويتوقع في نهاية البرنامج إعداد قيادات بديلة جاهزة لتولي المناصب العليا، ورفع مستوى الكفاءات الإدارية والفنية بنسبة عالية، وإدماج 150 مشروعًا تطويريًا مقترحًا من المشاركين ضمن خطط الأمانة، إضافة إلى تعزيز جاهزية الأمانة لتحقيق التنمية المستدامة بكفاءات وطنية مؤهلة.