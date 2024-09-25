أمانة عمان تعقد ورشة تشاركية ضمن مشروع حديقة وأكاديمية المناخ للأطفال

واشارت مديرة المشروع المهندسة ساجدة النسور ، الى اهمية تعزيز التكامل الاجتماعي والوعي البيئي لدى الاطفال من خلال إشراكهم وذويهم في تصميم مشروع الحديقة الذي قامت به دائرة الدراسات والتصميم في الامانة من خلال اشراكهم في تعديل التصاميم المقترحة وبما يلبي احتياجاتهم المستقبلية .
واوضحت ان فكرة المشروع ، تقوم على دمج الأفكار والمقترحات التي سيتم جمعها خلال ورشات العمل في التصميم النهائي للمشروع لإنشاء مساحة خضراء شاملة ومستدامة ، وبالتعاون مع كافة قطاعات ودوائر الامانة الشركاء في المشروع .
ويهدف المشروع إلى تعزز الوعي البيئي لدى الأطفال وتشجعهم على تبني ممارسات بيئية سليمة تتضمن إقامة أول أكاديمية للأطفال في الحديقة تعنى بتوعية الطفل حول التغيرات المناخية وكيفية الحفاظ على البيئة والتكيف مع المناخ في المدينة لتعزيز ثقافة الجيل حول قضايا البيئة و المناخ .
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