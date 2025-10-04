8 طرق يستخدم بها المحترفون ChatGPT لزيادة الإنتاجية

وفيما يلي أبرز 8 حيل يستخدمها المحترفون مع ChatGPT، بحسب موقع Geeky Gadgets:
الوضع الخاص: يتيح محادثات سرية دون تخزين البيانات، مناسب للنقاشات الحساسة.
التخصيص الشخصي: يمكن تعديل أسلوب الرد ليتناسب مع احتياجاتك، كمطور أو مسوّق أو طالب.
إدارة الذاكرة: يمكنك تفعيلها لمتابعة المحادثات السابقة، أو تعطيلها لبدء جديد.
الدردشة الصوتية: التحدث مع الأداة صوتيًا لتسريع الأفكار وتقليل الكتابة.
الإملاء الصوتي: تحويل الكلام إلى نص مكتوب، مثالي أثناء التنقل أو الاجتماعات.
تبسيط المهام المعقدة: تقسيم المشاريع الكبيرة إلى خطوات صغيرة قابلة للتنفيذ.
التكامل مع التطبيقات: ربط ChatGPT بأدوات مثل البريد أو الجداول لتوفير الوقت.
نصائح إنتاجية يومية: تقديم استراتيجيات للتركيز، وتنظيم المهام، وتحقيق أقصى استفادة من الوقت.
ويؤكد الخبراء أن استخدام هذه الميزات بشكل يومي يُحوّل ChatGPT من مجرد أداة تفاعلية إلى مساعد ذكي فعّال في تعزيز الإنتاجية والتحكم بالوقت والطاقة.
-
أخبار متعلقة
-
خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله
-
ماذا يعني اللون الأبيض لمنفذ "USB"؟
-
ميزة جديدة طال انتظارها في سناب شات
-
أدوبي تطلق تطبيق "Premiere" لتحرير الفيديو على آيفون وآيباد
-
عبر برمجيات خبيثة.. تطبيقات وهمية تتصدر نتائج بحث غوغل
-
بأقل من دقيقة.. كيف تصلح مشكلة بطء الشحن في الهاتف
-
أدوات لإدارة هاتفك مباشرة عبر شاشة الكمبيوتر
-
مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot Portraits"