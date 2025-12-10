وفد من نقابة الأطباء يزور أطفال غزة بمستشفى الجامعة

وثمّن الوفد جهود الكوادر الطبية والتمريضية في رعاية الأطفال الغزيين المرضى ومستوى الخدمات الطبية والتمريضية المقدمة لهم.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، إن استقبال أطفال غزة ينسجم مع التوجيهات الملكية في تعزيز الممرات الطبية الإنسانية وتخفيف المعاناة عن أهل القطاع، مؤكدًا أن المستشفى يواصل دوره عبر تسخير جميع إمكانياته لتقديم الرعاية المتخصصة للأطفال، مثمّنًا دعم نقابة الأطباء وشراكتها في هذا الجهد الوطني.
من جانبه، أكد الخشاشنة أن دور النقابة يأتي مكملاً للجهود الوطنية بقيادة جلالة الملك، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي الأردني كان حاضرًا في خطوط الدعم الأولى، سواء عبر استقبال الحالات المرضية في المستشفيات، أو من خلال الفرق الطبية الأردنية التي شاركت في تقديم الرعاية داخل غزة خلال الحرب.
ولفت إلى أن النقابة مستمرة في دعمها وتعاونها لخدمة أهالي الضفة الغربية عامة، وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص.
بدوره، قدم رئيس لجنة "أطباء من أجل القدس" الدكتور محمد حسن الطراونة نبذة حول نشاطات وأعمال اللجنة خلال الفترة السابقة، من دعم القطاع الصحي في قطاع غزة من خلال إيصال المساعدات الطبية والعينية والغذائية، وترميم قسم التنظير في مجمع الشفاء، وحملات التبرع بالدم.
يُشار إلى أن مستشفى الجامعة الأردنية استقبل 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر وسنتين، يعانون من أمراض معقدة في القلب وتشوهات خلقية، وأُجريت لهم حتى الآن عمليتا قسطرة قلبية، فيما سيتم جدولة 3 عمليات جراحية للأطفال المتبقين مطلع العام المقبل.
