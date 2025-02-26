 
الأربعاء 2025-02-26 05:29 م
 

أمانة عمان تنظم ورشة تحضيرية لمناقشة الاستعراض الطوعي الثاني للمدينة

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الأربعاء، 26-02-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-    نظمت أمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، ورشة عمل تحضيرية استعدادا لتقديم الاستعراض المحلي الطوعي الثاني لمدينة عمان، بحضور مدير مدينة عمان المهندس أحمد ملكاوي.
وتأتي الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لتقديم التقرير الطوعي الثاني لمدينة عمان وتعزيز مرونتها الحضرية وترسيخ مكانتها كمدينة ذكية ومستدامة، ضمن إطار مشروع "المرونة الاقتصادية الحضرية لتعزيز الاستجابات الشاملة والتعافي من الأزمات".

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وقالت مديرة مكتب الأردن لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهندسة ديما أبو ذياب، إن الأردن يلعب دورا رياديا في قيادة الجهود التنموية على مستوى المنطقة من خلال قيادته الحكيمة التي تضع مصلحة المواطنين والبيئة في صلب أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

 
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