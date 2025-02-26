أمانة عمان تنظم ورشة تحضيرية لمناقشة الاستعراض الطوعي الثاني للمدينة

الوكيل الإخباري- نظمت أمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، ورشة عمل تحضيرية استعدادا لتقديم الاستعراض المحلي الطوعي الثاني لمدينة عمان، بحضور مدير مدينة عمان المهندس أحمد ملكاوي.

وتأتي الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لتقديم التقرير الطوعي الثاني لمدينة عمان وتعزيز مرونتها الحضرية وترسيخ مكانتها كمدينة ذكية ومستدامة، ضمن إطار مشروع "المرونة الاقتصادية الحضرية لتعزيز الاستجابات الشاملة والتعافي من الأزمات".

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