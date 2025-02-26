أمانة عمان تنظم ورشة تحضيرية لمناقشة الاستعراض الطوعي الثاني للمدينة

وتأتي الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) لتقديم التقرير الطوعي الثاني لمدينة عمان وتعزيز مرونتها الحضرية وترسيخ مكانتها كمدينة ذكية ومستدامة، ضمن إطار مشروع "المرونة الاقتصادية الحضرية لتعزيز الاستجابات الشاملة والتعافي من الأزمات".
وقالت مديرة مكتب الأردن لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهندسة ديما أبو ذياب، إن الأردن يلعب دورا رياديا في قيادة الجهود التنموية على مستوى المنطقة من خلال قيادته الحكيمة التي تضع مصلحة المواطنين والبيئة في صلب أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة الأردنية السعودية للنقل البري تختتم أعمالها بالاتفاق على تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية
-
حملة نظافة شاملة لمداخل الطفيلة
-
"الأمن العام" يحصد 11 ميدالية ببطولة مصر الدولية للجوجيتسو
-
بلدية برقش تنظم ورشة لمناقشة التحديات الزراعية
-
جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ تكرّم 78 تربويًّا بشهادات تقدير على مستوى المديريّة
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الطاقة: الأردن يتطلع إلى ليكون مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر
-
الشلبي: إقرار مشروع قانون التعاون خطوة محورية لتطوير التعاونيات