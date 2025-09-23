أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية

01:06 م

الوكيل الإخباري- تواصل أمانة عمان الكبرى، اعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسة في المناطق التابعة لها، وذلك ضمن خططها لتحسين البنية التحتية للطرق، وإعادة تأهيلها، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.





حيث تقوم هذه الليلة بأعمال تعبيد شارع شهداء الحرم الابراهيمي الذي يصل شارع مكة بشارع زهران في منطقة وادي السير.