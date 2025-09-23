أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية

حيث تقوم هذه الليلة بأعمال تعبيد شارع شهداء الحرم الابراهيمي الذي يصل شارع مكة بشارع زهران في منطقة وادي السير.
